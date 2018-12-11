صادرت الفرق التفتيشية التابعة لبلدية شرق الدمام 100 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة و50 كيلوغراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط عامل من دون شهادة صحية، وتم إغلاق الموقع على الفور وإتلاف الكميات المضبوطة واستدعاء مالك المنشأة لتطبيق العقوبات والغرامات حسب الأنظمة والتعليمات.جاء ذلك خلال جولات بلدية شرق الدمام ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانات المملكة، التي تستهدف المحلات الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية واستمرار الحملات التفتيشية، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة من عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مفيداً بأن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة، حيث تتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات.