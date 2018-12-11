نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ممثلة بشعبة الجودة في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في مقر المديرية، محاضره بعنوان: «الجوده في بيئة العمل»، وذلك بالتعاون مع جامعة تبوك ألقاها الدكتور ماجد قبل السلمي أستاذ التخطيط الإستراتيجي المساعد وكيل كلية إدارة الأعمال للتخطيط والجودة، وتهدف المحاضرة إلى التعرف على الجودة في بيئة العمل وأهدافها والمعايير الخاصة بتطبيق الجودة.



وتطرق أيضاً إلى رؤية ومقاييس أداء الجودة وسياسات الجودة الشاملة وأدوات تطبيقها وتقنياتها على أرض الواقع.