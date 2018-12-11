تنطلق غداً (الأربعاء) مبادرة «نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية»، برعاية محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، حيث أكمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات الاستعداد لانطلاق المبادرة، والتي ستُنفذ بموقع «وريك» بالقرب من قرية عين الحواس، وقد تم توجيه الدعوة لبعض الجهات الحكومية والجمعيات والروابط البيئية وطلاب المدارس للمشاركة بهذه الفعالية المهمة.



ويأتي تنفيذ المبادرة ضمن جهود وأعمال وزارة البيئة والمياه والزراعة في التشجير ومكافحة التصحر بجميع مناطق المملكة.