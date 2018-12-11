وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الثلاثاء) في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع هيئة التعليم الصحي في بريطانيا HEE، وذلك لتعزيز التعاون الفني لتنمية القوى العاملة بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتمثلها أكاديمية الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، والتثقيف الصحي في المملكة المتحدة.ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب هيئة التعليم الصحي في بريطانيا الدكتور أيان كامينج.وأوضح الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى دعم وتطوير الأكاديميات الصحية والتقنية، وتطوير أدوار جديدة لدعم تحويل الخدمات والعمل على تعزيز المهارات، وذلك لرفع كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير كوادر صحية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات.وتناولت المذكرة القيام بدراسة أولية لبحث تطوير برامج القوى العاملة بما في ذلك فرص التعليم العالمية لدعم تنمية المهارات ومعالجة تحديات القوى العاملة، وتعزيز التميز في القدرات من خلال برامج مبتكرة ومصممة لتحسين نتائج نظام الرعاية الصحية في المملكة، وتقديم الرعاية إلى المرضى من خلال التعليم عالي الجودة والتدريب وإدارة القوى العاملة والتحول والتعرف على التحديات التي تواجهها الرعاية الصحية، والعمل على تطوير برامج أكاديمية الرعاية الصحية من خلال تعزيز برامج العمل التعليمية والمدخلات التقنية، وتبادل الخبرات في مجال التعليم وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، ومشاركة الخبرات بشأن القيادة وتطويرها، ومشاركتها أيضا حول إدارة المواهب والتدريب الوظيفي.