‫فرض مدرب الباطن الوطني يوسف الغدير حصتين تدريبيتين أمس (الاثنين)، حيث أجرى الفريق تدريباته الصباحية على ملعبه، إذ قسم الغدير اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرت المجموعة الأولى تدريبات في صالة الحديد، تنوعت على الأجهزة المختلفة في الصالة، فيما أجرت المجموعة الثانية تدريبات على أرضية الملعب الرئيسي.واشتملت التدريبات على العديد من التمارين اللياقية المتنوعة عبر عدة محطات، تلا ذلك عدد من التمارين التكتيكية التي تنوعت مابين الضغط على حامل الكرة، واللعب من لمسة واحدة.وفي الحصة المسائية، ‫أجرى الفريق الأول تدريباته على ملعب التعليم، حيث بدأت التدريبات بتمارين لياقية مع المعد البدني محمد الوحيشي عبر عدة محطات متنوعة، واشتملت التدريبات على العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، واختتمت بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن يوسف الغدير العديد من الجمل الفنية.ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة القادم على ملعبه في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.