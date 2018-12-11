رفع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، باسمه وباسم رئيس وأعضاء المجلس البلدي وكافة منسوبي الأمانة والبلديات المرتبطة، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الولاء والتكاتف لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم، التي تشهد معها بلادنا الغالية لحمة وطنية بين القيادة الحكيمة والشعب السعودي النبيل بكافة أطيافه، ومرحلة جديدة من مراحل التطوير والتجديد والازدهار.



وأكد أن هذه الذكرى تهل ببشائر الخير على الوطن والمواطنين بحمد الله، وتواصل بلادنا فيها سعيها الدؤوب للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة بخطط نهضوية شاملة تطال كافة نواحي الحياة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل بيعة وعهد من كل مواطن لقائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، مبيناً أن المملكة شهدت في هذا العهد الزاهر تحولا لافتاً نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل المعتمد على الإنتاج والتنوع الكبير في تحقيق لرؤية المملكة 2030، وما تضمنته من برامج وخطط ومبادرات متنوعة تشمل مختلف الجوانب التنموية والخدمية والبنية التحتية ومشاريع النهضة الحضارية.



وقال: لقد سخّر الله لوطننا الغالي قيادة حكيمة وضعت المواطن في مقدمة اهتمامها، وأكرمنا بالخيرات والمنجزات العظيمة التي ستحدث نقلة نوعية في تحفيز الإبداع، وتنمية الموارد في كافة القطاعات، ومواصلة العمل على ازدهار الاقتصاد ورفاهية الأجيال بإذن الله.



ونوه المهندس محمد بن هميل آل هميل بأهمية هذه الذكرى التي تعزز في الجميع حب القيادة الكريمة، والتلاحم والتعاضد والوقوف صفاً واحداً مع قيادتنا في مواجهة كيد الكائدين، وتجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.



ودعا الله العلي القدير أن يمكّن لولاة أمرنا ويسددهم، وأن تمر علينا هذه الذكرى الغالية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ووطننا في أمن وأمان واستقرار وعز وخير وتقدم.