أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أقل مستوى في نحو تسعة أشهر اليوم (الثلاثاء) وسط مخاوف بشأن النمو العالمي ضغطت على الأسهم المالية وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما نالت ضبابية الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان من أسهم شركات السيارات.وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.3% مسجلا 21148.02 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ أواخر مارس.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1575.31 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ مايو 2017.وكان أداء الأسهم المالية ضعيفا، وتراجعت إثر خسائر نظرائها في الأسواق الخارجية مثل سيتي غروب وبنك أوف أمريكا، بعدما تسببت الضبابية التي تكتنف الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي في استمرار قلق المستثمرين إزاء النمو العالمي.ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2% وسوميتومو ميتسوي المالية 1.6%.وهبطت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التكنولوجيا والمنتجة للمكونات الإلكترونية. وفقد سهم شارب 4.4% لينزل لمستوى لم يشهده منذ سبتمبر 2016 في حين هبط سهم موراتا للتصنيع 1.3% وتي.دي.كيه 2.3%.ونزلت أسهم السيارات بعدما أصرت شركات السيارات الأمريكية في ديترويت ونقابات العمال على أن يتضمن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان بنودا قوية للتصدي للتلاعب بالعملة وفتح سوق السيارات اليابانية المغلقة إلى حد كبير قبل خفض الرسوم الأمريكية على السيارات.وخسر سهم نيسان موتور 3.1% وسوبارو 2.4%.