بدأت اليوم (الثلاثاء) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال.ويناقش الاجتماع عدداً من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع قد اجتمعت بتشكيلها الجديد أمس (الاثنين) للتحضير لانعقاد الجلسة العامة اليوم، فيما سبق اجتماع اليوم لقاء بين رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس النواب المصري لبحث سبل تنسيق المواقف البرلمانية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وستناقش الجلسة عدداً من القرارات المهمة التي ستعلن بعد تصويت أعضاء البرلمان العربي عليها.