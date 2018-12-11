أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الثلاثاء) مقتل عناصر المارينز الخمسة الذين فقدوا بعد اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع حصيلة الحادثة إلى ستة قتلى.وقرر سلاح المارينز وقف عمليات الإغاثة الواسعة النطاق بعد عدة أيام من الأبحاث غير المثمرة، وفق ما جاء في بيان.وبذلك يكون نجا عنصر مارينز واحد من أصل سبعة كانوا على متن الطائرتين.وصرح اللفتنانت جنرال إريك سميث من الفوج الثالث في قوات المارينز أنه «تم بذل كل الجهود الممكنة للعثور على الطاقم» مثنيا على «المجهود الفائق الذي بذلته القوات الأمريكية واليابانية والأسترالية خلال عمليات البحث».ووقعت الحادثة الخميس 6 ديسمبر في الساعة 2:00 (الأربعاء الساعة 17:00 ت.غ) أثناء «تدريب منتظم مقرر» مسبقا على مسافة نحو 100 كيلومتر قبالة سواحل موروتو في جزيرة شيكوكو بجنوب غرب الأرخبيل.واصطدمت مقاتلة من طراز إف-18 على متنها شخصان وطائرة صهريج من طراز سي-130 تنقل خمسة أشخاص في ظروف يتحتم على التحقيق تحديدها.وجاء في البيان أنه «لم يتم التأكد من أن الحادثة وقعت خلال عملية تزود بالوقود في الجو»، بعدما كان ذلك أعلن عند وقوع الحادثة.وينشر الجيش الأمريكي نحو 50 ألف جندي في اليابان، نصفهم تقريبا في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.