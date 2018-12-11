وجدت 200 معنفة سعودية أخيراً ملاذاً آمناً من عصا «التعذيب والحرمان»، بعد أن فتح «برنامج الأمان الأسري» لهن باباً للنجاة من ظلم «ذوي القربي» باحتوائهن وتأهيلهن لسوق العمل لتوظيفهن.ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى لـ«عكاظ» عن الناجيات من العنف: إن البرنامج دشن مرحلة جديدة في التعامل مع ضحايا العنف، إذ لا يتوقف دوره عند تلقي البلاغات، بل يتجاوزه إلى تدريبهن وتأهيلهن لسوق العمل.وأضاف: إن عدد السيدات الناجيات من العنف اللاتي دربهن البرنامج حالياً يبلغ 200 سيدة، إذ يتم تأهيلهن عبر جلسات تدريبية، وورش عمل بمعدل جلسة تدريبية كل أسبوع لمدة 7 أسابيع،