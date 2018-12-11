أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالتعليم، ودور العلم في نهضة الأمم وتقدمها.جاء ذلك خلال استقباله في قصر اليمامة بالرياض أمس (الإثنين) وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ونائبه، ومديري الجامعات ووكلاء الوزارة ومديري إدارات التعليم وكبار المختصين والمختصات في المجال التعليمي بالمملكة الذين قدموا للسلام عليه، وتهنئته بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.حضر الاستقبال الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.من جهة ثانية، تسلم خادم الحرمين الشريفين رسالة من رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي. وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الخارجية مبعوث الرئيس التونسي خميس الجهيناوي، خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس. ونقل الجهيناوي لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير رئيس الجمهورية التونسية، فيما أبدى الملك سلمان تحياته وتقديره للرئيس السبسي. حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد. إلى ذلك أكد الدكتور أحمد العيسى أن ذكرى البيعة تمثل مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، كونها تأتي في نفس اليوم الذي يتشرف فيه منسوبو التعليم وقادة العمل التعليمي بلقاء خادم الحرمين الشريفين والسلام عليه، مشيداً بالإنجازات المتسارعة التي حققتها المملكة في مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وما ناله المواطن من مكانة ودور في هذه المنجزات، سائلاً المولى أن يكلل مساعيهما بالخير لمواصلة مسيرة الخير والنماء لهذا البلد المعطاء. وفي الإطار ذاته، دشن وزير التعليم أمس فعاليات «بيعة وولاء» التي نظمتها الوزارة بمناسبة ذكرى البيعة، تحت شعار (لك.. يا سلمان)، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وعدد من قيادات التعليم.وبدأ الحفل بلوحتين إنشاديتين قدمهما طلاب وطالبات من الإدارة العامة للتعليم في الرياض بعنوان: (ملك ووطن)، و(ملوك العز)، ثم ألقى الوزير كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الجميع بذكرى البيعة.