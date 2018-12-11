أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف كدرجة تقاضٍ ثانية.وبدأت محاكم الاستئناف في السعودية بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.ونوه وزير العدل خلال لقائه أمس (الإثنين) قضاة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من ولاة الأمر الذي كان له الأثر الكبير في النقلة النوعيّة التي يشهدها القطاع العدلي ومن ضمنها اكتمال منظومة القضاء المتخصص والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع بمكوناته كافة، وأعلن إطلاق المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف، مبيناً أن التفعيل يهدف إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، إذ يعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات وتفعيل اختصاصات المحكمة العليا بالطعن بالنقض وفقاً للأسباب المبينة في نظام القضاء، إضافة إلى تعزيز جودة الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير الشفافية لأطراف النزاع.كما أعلن قرب افتتاح محكمة استئناف جديدة في محافظة جدة تسهيلاً للمستفيدين ولتغطية حاجاتهم في جميع مدن السعودية تحقيقاً للعدالة الناجزة.وكان الوزير تفقد أمس (الإثنين) المرافق العدلية بمكة المكرمة، وشملت محاكم الاستئناف والجزائية والعامة والأحوال الشخصية والتنفيذ والتجارية والعمالية، مُطلعاً على الخدمات المقدّمة للمستفيدين والعمليات والإجراءات المتبعة داخل المرافق العدلية.وحثّ القضاة ومنسوبي المرافق العدلية خلال جولته على استثمار التحوّل الرقمي الذي تشهده المرافق العدلية والاستفادة من الأدوات والممكنات التي يوفرها لتطوير العمل وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية؛ تيسيراً لهم وتلمساً لحاجاتهم بما يضمن سرعة البت في قضاياهم وسرعة إنجاز متطلباتهم بما يعزز من كفاءة منظومتي القضاء والتوثيق بالمملكة والانتقال بهما إلى مراحل تطوير متقدمة من الانسجام مع التطور المستمر الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.يشار إلى أن الوزير التقى عدداً من المستفيدين واستمع لملاحظاتهم والمقترحات والشكاوى المقدمة منهم، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل ما من شأنه التيسير والتسهيل عليهم.