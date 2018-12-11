كلف رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص، السيدة أمل باقازي، برئاسة قسم العلاقات العامة والإعلام، كأول سعودية على مستوى البلديات تتولى هذا المنصب، الذي اعتبره اتساقاً مع توجهات المملكة في تمكين المرأة من العمل في المجالات المختلفة.وأكد آل مخلص لـ «عكاظ» أن هناك العديد من الفتيات بشهادات عليا وخبرات كبيرة ولديهن القدرة على إدارة العمل في العديد من الأقسام، مبيناً أنه سيتم قريباً الاستعانة بتلك الكوادر الجيدة التي لمسنا منها الجدية في العمل والإتقان في التنفيذ والخبرات التي تدفع عجلة التطوير في المحافظة.يذكر أن الزميلة باقازي تحمل بكالوريوس في الرياضيات، تمتلك خبرة ممتدة لسنوات عدة في المجال الصحفي؛ إذ عملت في صحف عدة منها الحياة، والشرق الأوسط، ومجلة لها، وصحيفة مكة، كما عملت بالمركز الإعلامي للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وإدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.