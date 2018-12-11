شدد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، على أن الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، مناسبة وطنية يفخر بها أبناء الشعب السعودي الوفي لقيادته ووطنه، وتعبير صادق لما يكنه تجاه قائده الذي سابق الزمن بحسابات الإنجاز وظروف المرحلة الحالية اقتصاديا وسياسيا لبناء حاضر قوي، ومستقبل مشرق، ووطن شامخ، وحياة كريمة لأبناء هذا الوطن الغالي.وقال في تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة هذه الذكرى: «إن الملك سلمان بن عبدالعزيز صنع من الإصرار تطويراً، ومن العزيمة تحقيقاً لتنمية لا تعترف بالصعاب والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم، ليحتفي الوطن والمواطنون بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء في ظل استمرار عجلة التطور في مختلف أنحاء المملكة وتوفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يعد هو الركيزة الأساس في التنمية والبناء والمضي نحو التقدم».وأضاف محافظ جدة: «إن الإنجازات التي تحققت بإستراتيجية مثلى وتخطيط محكم من قبل خادم الحرمين الشريفين سيسطرها تاريخ المملكة في مسيرة هذا الوطن الشامخ الذي عزز مكانته على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، واستطاع أن يتجاوز جميع المتغيرات، ليشهد بفضل الله ثم بفضل الرؤى السديدة منه استقرارا ونماء وازدهارا في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والتعليمية والصحية، وكل ما يلامس حاجات المواطنين ويسهم في رفاهيتهم».وتابع: «إن هذه الذكرى تتجدد في كل عام لترسخ وفاء خادم الحرمين الشريفين الذي اشتهر بحكمته وحنكته وقدرته على استشراف ملامح المستقبل ومواقفه المشهودة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية التي تنطلق من ثوابت ومواقف المملكة وتوازن سياساتها، مما أكسبها احترام وتقدير العالم، فضلا عن إثبات أبناء الشعب السعودي وانتمائه لوطنه وقيادته والوقوف سدا منيعا لما يثار من مكائد تستهدف الوطن والنيل من وحدته واستقراره».ودعا الأمير مشعل بن ماجد، في ختام كلمته، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يطيل في عمره ويبارك له في عمله، وأن يعينه بولي العهد، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها، ويكتب النصر والتأييد لجنود الوطن المرابطين على الحدود، وأن يرد عن المملكة كيد الأعداء.