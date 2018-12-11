أكد أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن ذكرى البيعة التي يجددها أبناء الوطن كل عام ترسم أروع صور الولاء لقيادة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأضاف: «الجميع هنا يعمل على ترجمة الولاء للقيادة والانتماء للوطن المعطاء على أرض الواقع، لتكون ممارسات عملية لترسيخ قيم الانتماء الوطني، واستنفار الهمم والطاقات والعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 لتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، فهم يواجهون بكل حزم التحديات كافة ويتطلعون نحو مستقبل واعد». ولفت أمير الجوف إلى أن المملكة شهدت في العهد الزاهر قفزات تنموية هائلة شملت كل مناطق المملكة، آخرها ما دشنه قائد النهضة قبل أسابيع في مناطق عدة، ومنها منطقة الجوف التي حظيت بشرف الزيارة وتدشين مشاريع تنموية عملاقة ستساهم في دفع اقتصاد المملكة، داعيا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.