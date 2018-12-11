شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على أهمية الجهود التي يؤديها ديوان المراقبة العامة للحفاظ على المال العام، ومتابعة ذلك من خلال إشرافه على الإدارات الحكومية، منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة.جاء ذلك خلال تسلمه التقارير السنوية للديوان ونتائج تقويم أداء بعض فروع الجهات الحكومية الخدمية بالمنطقة، إثر استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد لشؤون الفروع عثمان بن عبدالرحمن اليحيى ومرافقيه.وقدم اليحيى موجزا مختصرا عما يقوم به الديوان من مبادرات، والإنجازات التي تحققت في مجال الرقابة المالية ورقابة الأداء على الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى المستجدات المواكبة للتحول الوطني ورؤية المملكة 2030.