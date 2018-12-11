كشفت مصادر لـ«عكاظ»، تفاصيل غرق الأم وأطفالها الـ3 (السبت) الماضي، في مستنقع مائي بأحد الأودية بالقرب من مركز صفينة، في محافظة المهد. وقالت المصادر إن الأم «نجاح المطيري» اصطحبت أبناءها الـ6 لزيارة والدتها بوادي المخاضة، وفيما كان 2 من الأبناء يمارسان السباحة في المستنقع المائي القريب من بيت جدتهما، بقيت أختهم الكبرى «بشائر» تلهو مع أخيها الأصغر بالقرب من المستنقع، فسمعت صراخ أحد أخويها يحاول إنقاذ الآخر الذي ابتلعته المياه، فسارعت لإنقاذهما ولكنها فوجئت بمشهدهما يقاومان الغرق، فدفعت نفسها داخل المستنقع محاولة إنقاذ أخويها ولكنها لم تستطع بسبب عمقه البالغ 3 أمتار، فاستنجد أخوها الأصغر بوالدتهم التي ركضت باتجاه المستنقع المائي، فلم تستطع إنقاذهم لتغرق وابنتها بشائر و2 من أبنائها (عادل وفهد) بعمق 3 أمتار داخل المستنقع. وكانت جموع غفيرة شيعت جثامين الأم وأبنائها الـ3 بعد صلاة العصر بمحافظة المهد. يذكر أن «عكاظ» نشرت في عدد أمس خبرا بعنوان (المهد: وفاة 3 أطفال ووالدتهم غرقا بمستنقع مائي).