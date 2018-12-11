سلم مدير هيئة السياحة والتراث الوطني في ينبع سامر العنيني رخصتي تشغيل لمنشأتين بقطاع الإيواء السياحي بعد استكمال الاشتراطات ومعايير التصنيف المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأكد العنيني خلال تسليم ممثلي المنشأتين الرخص الرسمية بمقر الهيئة بالمنطقة التاريخية في ينبع أن رخصتي التشغيل تعد مؤشرا على زيادة وعي المستثمرين بقطاع الإيواء بأهمية العمل من خلال تطبيق المعايير المخصصة لكل منشأة، مشيرا إلى أن العديد من المنشآت في ينبع مستمرة في العمل على إكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على التراخيص.وأوضح أن الهيئة نفذت ٩٠ جولة رقابية على قطاع الإيواء السياحي في ينبع، وأغلقت ٢١ شكوى من بداية العام، إضافة لتسليم ٧ رخص جديدة لوكالات سفر ورخصة فندق فئة (نجمتين)، ورخصة جديدة لفندق فئة (نجمة واحدة)، وتسليم رخصة إعادة تجديد لفندق فئة (ثلاث نجمات)، وتسليم رخصة جديدة لشقق فئة (الدرجة الرابعة)، وتسليم رخصة مرشد سياحي عام، ورخصة مرشدة سياحية عامة.