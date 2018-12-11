أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض انطلاق مسابقة «مبتكرو الرياض 2019» والمقامة تحت شعار «معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار» للعام الدراسي 1439 /1440، ودعت جميع مدارس المنطقة للمشاركة والتسجيل وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف معلم أو منسق الموهوبين في المدرسة, وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن تنظيم هذه الفعالية العلمية كل عام يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار. وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل أن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين وإبراز قدراتهم، وتدريبهم على مهارات التفكير الإبداعي وأدوات الابتكار ووسائله والعمل على زيادة خبراتهم العلمية وإثراء معارفهم خارج إطار المنهج المدرسي.