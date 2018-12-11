نقل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد لذوي شهداء محمية الخنفة، بمناسبة صدور الأمر الكريم بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لكل من الشهداء: مجزع مليح الشمري، سعود بن رجا الشمري، جديع بن حسين الشملاني، محمد مفلح القثامي، الذين استشهدوا في حادثة الطائرة التي تحطمت أثناء أداء مهماتهم بمحمية الخنفة.وسلم أمير منطقة تبوك أوسمة الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لذوي الشهداء خلال استقباله لهم أمس بمكتبه بالإمارة.وقال الأمير فهد بن سلطان: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، يبلغونكم تحياتهم وتعازيهم واهتمامهم بكم، وإن خادم الحرمين الشريفين أمر بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للشهداء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته». وعبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما حظي به أبناؤهم الشهداء من تكريم من القيادة الحكيمة، واهتمام بالغ بأسر وذوي الشهداء. كما عبروا عن شكرهم لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتسليمهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.