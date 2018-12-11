استقبل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف أمس، أسر الشهداء من قوات الحرس الوطني، وهم الرقيب أول موسى بن مقيبل العتيبي، الرقيب أول فهد بن عودة العنزي، الرقيب وليد بن محمد الدخيل، الرقيب عبدالله بن عواد العنزي، الرقيب فيصل بن عقيل المطيري، الوكيل رقيب حمود بن دوخي المطيري، والعريف محمد بن عيد القرني، الذين استشهدوا في ميدان الشرف والعز والبطولة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.وقلد وزير الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي الشهداء، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بذلك.وأشاد الأمير خالد بن عبدالعزيز خلال اللقاء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكدا أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ومصدر قوته، وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن ومقدساته ومكتسباته. من جانبهم، عبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديرا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعا عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب منه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذودا عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.