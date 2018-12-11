استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد في مكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، أسرة الشيخ عبدالله بن سعد بن فردان شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأسبوع الماضي.ورحب أمير منطقة عسير في بداية اللقاء بأشقاء الفقيد الشيخ علي بن سعد بن فردان، وصالح بن سعد بن فردان محافظ رجال ألمع، والشيخ سنيطح بن سعد بن فردان، وابن الفقيد سعد بن عبدالله بن فردان، وعدد من أفراد أسرة آل فردان بمحافظة سراة عبيدة.ودعا الأمير فيصل بن خالد الله تعالى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدمت أسرة آل فردان خلال اللقاء شكرها وتقديرها لأمير منطقة عسير على تقديمه واجب العزاء لهم في منزلهم بمحافظة سراة عبيدة، مؤكدين أن هذا ليس بغريب منه، داعين الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه.