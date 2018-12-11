نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول إبراهيم بن زاهر الحقوي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران. وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد الحقوي عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم.