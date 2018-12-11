احتفلت السعودية الابتدائية في الطائف بالذكرى الرابعة للبيعة بشعار «لك يا سلمان». واحتوت الفعالية على لوحة بطول 4 أمتار، وعرض مترين، فيها 800 خانة توقيع للمواطنين والمسؤولين وأولياء الأمور، لتجديد البيعة والطاعة للملك سلمان. وأوضح قائد المدرسة عبيد النفيعي أن مسيرة اللوحة انطلقت صباح أمس من مكتب التعليم في غرب الطائف، وشهدت توقيع القادة التربويين ومشرفي المكتب على اللوحة، مجددين الولاء والطاعة للملك سلمان، ومن ثم توجهت إلى المديرية العامة للدفاع المدني، وحظيت بتوقيع المدير العام للدفاع المدني في الطائف العميد عمر عبيد المقبلي، ومساعديه ونخبة من الضباط والأفراد، الذين جددوا الولاء والبيعة للملك سلمان، سائلين الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.وذكر النفيعي أن مركز وسط البلد، ممثلا برئيسه عدنان علي حدايدي، شارك في اللوحة بالتوقيع، لافتا إلى أن المدرسة السعودية في الطائف من أقدم المدارس في المملكة، إذ تأسست عام 1345، واحتضنت العديد من الأمراء والشخصيات البارزة، يأتي في مقدمتهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولا تزال تؤتي أكلها تجاه الوطن وتخرج الكفاءات.