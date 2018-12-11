سجلت أبل براءة اختراع لسماعات لاسلكية جديدة مختلفة كليا عن سماعات «AirPods» الشهيرة، ومن أهم الاختلافات بين هذه السماعات وبين «AirPods»، التصميم الجديد الذي سيأتي قريبا لتصميم سماعات سامسونغ اللاسلكية، أما الفرق الآخر، فهو المواد التي سيصنع منها الهيكل، إذ ستتخلى أبل عن البلاستيك القاسي وتستبدله بمواد مطاطية لينة، تجعل السماعة تناسب فتحات أي أذن ولا تسقط منها كما يحصل مع «AirPods»، وتزيد من قدرتها على عزل الضوضاء الخارجية، كما ستزود السماعة بتقنيات متطورة تجعلها قادرة على قياس النشاط البدني ودرجة حرارة جسم المستخدم، بالإضافة إلى شرائح «W3» الإلكترونية المتطورة، التي ستساعدها على التعامل مع «سيري».مزايا جديدة لسماعات أبلهيكل مطاطي مريحشرائح تدعم سيريتقنيات لقياس الحرارةتقنيات للنشاط البدني