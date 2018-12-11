اتهم الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، النائب البرلماني حكمت ديب، بالتحريض ضده، بسبب أغنيته «طار البلد»، وقال «علامة» في تغريدة عبر تويتر: «بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا، أكيد طار البلد.. إنت خفت من أغنيتي وعم تهددني..».وأضاف «أنا ما بخاف من تهديدك؛ لكني الآن أقدم إخباراً إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي».وكان النائب البرلماني حكمت ديب، انتقد خلال برنامج تلفزيوني من قال إنهم «سياسيون وفنانون يبعثون اليأس لدى الناس» وعلق على أغنية راغب علامة «طار البلد» بالقول: «هذا لازم يطير رأسه».