فازت الدكتورة سعاد مريسي من جامعة المؤسس، بالجائزة الأولى في مسابقة «أهالينا وسيدتي»، بعد تقديم مشروعها حول تطوير مناهج التعليم عبر مؤسسة تعمل على برمجة وطباعة وتوزيع ونشر قصص الخيال العلمي، إلى جانب برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات تمكنهم من تطبيق منهجية التعليم بقصص الخيال العلمي، وأعلنت «الجائزة» عن أسماء ثلاث شابات فائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في حفلة أقيمت بجدة أمس الأول (الأحد)، بحضور محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، الذي ثمن جهود البنك الأهلي المتمثل بأهالينا ومجلة سيدتي لإطلاقهما المبادرة. وحصدت شيماء بخاري من تبوك الجائزة الثانية وقدرها 100 ألف ريال، في حين فازت الدكتورة مسرة فلاتة بالجائزة الثالثة وقيمتها 75 ألف.