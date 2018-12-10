رفع رئيس نادي الشباب خالد بن عمر البلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الملك سلمان وتوليه مقاليد الحكم، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقال البلطان: «هذه ذكرى غالية وعزيزة لنا جميعاً كمواطنين نحتفي فيها باستقرار وطننا العزيز واستمرار قيادتنا الرشيدة في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات، ذلك وفق رؤى ثاقبة رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والرياضي برؤية عصرية».

وأشار البلطان إلى أن الرياضة السعودية محظوظة بهذا القدر من الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين، في سبيل الرقي والنهوض برياضة وشباب الوطن، وإن ما تحقق من إنجازات خلال هذه الحقبة المباركة، خير دليل على الدعم الكبير الذي يلقاه الرياضيين في المملكة من القيادة الرشيدة".

ولفت رئيس نادي الشبابإلى إن وصول المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وفوز منتخب الشباب بكاس آسيا ووصوله إلى نهائيات كأس العالم في بولندا، إلى جانب العديد من الإنجازات التي تحققت للرياضيين السعوديين في مختلف الألعاب، لهو محل فخر واعتزاز، وهو جزء من رد العرفان لهذه القيادة التي لا تتوانى لحظة في المضي قدماً في سبيل رفع اسم المملكة، وجعل راية التوحيد خفاقة في كبرى المحافل العالمية.

وقال البلطان يجدر بنا ونحن نستذكر هذه المناسبة العزيزة وهذا الحدث التاريخي الهام، أن نستحضر جميع معاني الانتماء وصور الوفاء لهذا الوطن الغالي ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي عهده الأمين حفظهما الله، ومتعهما بالصحة والعافية".