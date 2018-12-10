أعلن الرجل القوي في الحكومة الايطالية وزعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني أن أزمة «السترات الصفراء» تظهر أن الفرنسيين أدركوا أن رئيسهم ايمانويل ماكرون كان «صنيعة مختبر» للحفاظ على النظام القائم.



وقال سالفيني «يبدو لي مؤكدا أن ماكرون كان صنيعة مختبر تم اختراعه لمنع التغيير الوحيد الذي كان يرتسم في الأفق»، من دون أن يشير علنا إلى حليفته الفرنسية مارين لوبن.



وأضاف خلال لقاء مع الصحافيين الأجانب في روما "أذكر بأنه قبل بضعة أشهر فقط، كان ماكرون بطل أوروبا الجديدة بالنسبة إلى اليسار الإيطالي برمته. كان العبقري الجديد لأوروبا، المنقذ الجديد لأوروبا لقد اخطأوا مجددا".



وتابع سالفيني «أفهم جيدا الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقف وراء حركة آمل بأن تحقق أهدافا ملموسة»، مع تنديده بـ "أي شكل من العنف".



لكنه قال أيضا "حين يرشق قوات الـمن بزجاجات حارقة، أقف إلى جانب قوات الـمن".



وكان سالفيني قال أمام آلاف من أنصاره (السبت) الماضي في روما "من يزرع الفقر يحصد التظاهرات، من يزرع الوعود الكاذبة يحصد رد فعل الأطراف والأرياف".