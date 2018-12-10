أشارت التحقيقات الأولية إلى أن صعقة كهربائية قوية نتيجة سقوط هاتف الجوال المتصل بجهاز شحن، في حوض ماء أثناء الاستحمام.أدى إلى وفاة بطلة روسيا لرياضة الدفاع عن النفس (بانكراتيون ( Pankration) إيرينا ريبنيكوفا، داخل غرفة الحمام في شقتها، في مدينة براتسك.

وبحسب روسيا اليوم، عثر على جثة بطلة روسيا لرياضة الدفاع عن النفس (بانكراتيون -( Pankration) إيرينا ريبنيكوفا، داخل غرفة الحمام في شقتها، في مدينة براتسك.

وقالت كبيرة مساعدي رئيس لجنة التحقيق في منطقة إيركوتسك، يوليا كيرتسكايا، لوكالة «أر جي»، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة يعود إلى صعقة كهربائية.

وكتبت رابطة اتحاد رياضة (أوشو) في مدينة براتسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فكونتاكتي»: "يوم أمس، في 8 ديسمبر 2018، توفيت بطلتنا وصديقتنا ورفيقتنا وطالبتا، إيرينا ريبنيكوفا، عن عمر ناهز 15 عاما، في حادث مأساوي... الرحمة لروحها".