أكدت وزارة التعليم على المبتعثين والمبتعثات أنه لتجنب تحمل مصاريف التأمين الصحي الجامعي يجب التقديم على تنازل عن كل فصل دراسي، وذلك عن طريق ملئ استمارة خاصة بذلك.وأوضحت الوزارة في تعميم لها، أن الجامعات تطلب من جميع الطلاب (الجدد والمستمرين) الحصول على تأمين صحي شامل في مواقع دراستهم كشرط من شروط التسجيل و لهذا السبب، يتم تسجيل الطلاب تلقائيا وتحميل الطالب فاتورة رسوم التأمين الصحي المقدم من الجامعة إلى الطلاب مالم يتم تقديم هذا التنازل للتأمين الصحي الجامعي وتزويده بمعلومات التأمين الصحي المقدم من الملحقية الثقافية، وبتغطية شاملة لجميع المبتعثين.وأكدت بأنه يسمح للطلاب في كل فصل دراسي (أو كل عام) بالتنازل عن تأمين الطلاب الجامعي مع إثبات تغطية التأمين الصحي التي تلبي متطلبات الجامعة.وقالت الوزارة:«إن متطلبات التأمين الجامعي عادة ما يتم تضمينها في حزمة القبول للطلاب المقبولين لديها حسب أنظمة وتوجيه قسم التسجيل في الجامعات المعنية، إضافة إلى ذلك، توفر الجامعات معلومات على موقعهم الإلكتروني عبر الإنترنت لمعرفة تاريخ آخر يوم لتقديم التنازل عن التأمين الصحي الجامعي».ودعت المبتعثين إلى الانتباه إلى الإخطارات التي تصل إليهم من خلال حساب البريد الإلكتروني للجامعة الذي يستخدم كآلية أساسية لإرسال الإخطارات الرسمية للطلاب.وبينت أنه يجب على الطلاب التحقق من رسائل البريد الإلكتروني بانتظام من أجل متابعة الرسائل المهمة والإخطارات والبقاء على تواصل مع كل جديد من الجامعة.وشددت على أن عدم قراءة الرسائل الجامعية الرسمية المرسلة إلى عناوين البريد الإلكتروني الرسمية للطلاب لا يعفي الطلاب من معرفة محتواها والامتثال للتوجيهات المرسلة لهم.ونصحت الوزارة المبتعثين بالاتصال بمكتب القبول الدولي في الجامعة أو مكتب الخدمات الصحية الطلابية للحصول على نموذج التنازل عن التأمين الصحي الجامعي، بمجرد وصول المبتعث إلى الكلية أو الجامعة المقبول فيها، وملئ النموذج وإعادته إلى الجامعة مع نسخة من بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالمبتعث في أو قبل الموعد النهائي للتنازل.ولفتت إلى أنه يلزم طلب تنازل جديد كل فصل دراسي (أو كل عام) حسب نظام الجامعة ويجب تقديمه عبر الإنترنت أو باليد حسب نظام الجامعة وذلك يكون بحلول الموعد النهائي المنشور.وأضافت الوزارة:«عند التأخر عن الموعد المحدد سيرفض طلب الإعفاء، ومن ثم مطالبة المبتعث بتسديد مبلغ التأمين الصحي الجامعي وعليه يكون المبتعث المسؤول عن تسديد هذا المبلغ والملحقية الثقافية غير مسؤولة عن التعويض، كما أن عدم تسديد هذا المبلغ إلى الجامعة قد يؤدي إلى عدم السماح بالتسجيل، وأيضا فرض غرامات مالية بسبب التأخر عن تسديد المبلغ».وأشارت الوزارة إلى ضرورة تأكد المبتعث من قبول طلب التنازل عن تأمين الجامعة الصحي من قبل الجامعة.ونوهت إلى أنه بخلاف ذلك يتم فرض رسوم التأمين الصحي، إذ تكون على حساب المبتعث، ولا يتم التعويض من قبل الملحقية أو شركة التأمين الصحي.