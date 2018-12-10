دشن مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود بن حميد السلمي جدارية «لك يا سلمان» بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الرابعة والتي تصادف الثالث من ربيع الثاني في متوسطة سعود الفيصل بأنامل طلاب مدارس المكتب وإشراف شعبة التربية الفنية بالمكتب.‏وأكد السلمي على ضرورة الاحتفاء بهذا اليوم العظيم الذي بايع الشعب القيادة على السمع والطاعة، وبايع السلمي باسمه وباسم مدير عام تعليم جدة وطلاب وطالبات جدة خادم الحرمين الشريفين على السمع والطاعة وقدّم شكره لجميع الزملاء المعلمين والطلاب وقائد المدرسة على هذه المبادرة.من جانبه أوضح مساعد مدير المكتب عبد الرحمن الأسمري أن الوطن غالٍ وأن الهدف الأساسي من الجدارية هو استشعار الطلاب بأهمية وقيمة المبايعة و إيضاح معالم الحضارة والتقدم في المملكة ‏إضافة الى استشراف المستقبل برؤية ٢٠٣٠.