أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش أن رسائل النعي من الإعلام الإيراني والعربي التابع له تمنيات تعبر عن إحباطاتهم، مؤكد أن مؤسسة مجلس التعاون لدول الخليج العربي باقية وناجحة ولن تقوضها الأزمة.

وقال الوزير الإماراتي في تغريده عبر حسابه في تويتر اليوم (الاثنين): «من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعي مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تفوضها هذه الأزمة أو تلك رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم»..