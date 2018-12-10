استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، وفدا من مشايخ القبائل والأعيان بالمنطقة، الذين قدموا للسلام عليه وتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.



وبادل الأمير محمد بن عبدالعزيز الجميع التهنئة بهذه المناسبة، رافعاً التهنئة باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، منوهًا بالقيادة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين والتي تأتي في ظل ما يعشيه الوطن من عزة وشموخ وعطاء وضعت المملكة في مقدمة مصاف دول العالم أجمع، مشيدا بالخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة وما توليه من حرص واهتمام ودعم لكافة المجالات، بما فيه خير الوطن وخدمة وراحة ورفاهية المواطن.



من جانبهم جدد مشايخ القبائل العهد والولاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، سائلين الله تعالى أن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.



حضر اللقاء وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.