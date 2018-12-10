أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء استطلاع آراء العموم حول مسودة تعليمات تسعير المعاملات للأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل، ومنها الشركات متعددة الجنسيات بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال نشرها للمسودة على بوابتها الإلكترونية.وأكدت الهيئة في بيان لها دعم مشروع مكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح (Base Erosion Profit Shifting)، والذي شرعت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع دول مجموعة العشرين، ونتج عنه 15 إجراءً تشكل الأسس التي تبنى عليها تشريعات تسعى لمكافحة ممارسات ضريبية معينة لا تتوافق مع أهداف السياسات الضريبية الدولية.وتهدف الهيئة من وضع هذه التعليمات لتجنب ممارسات التسعير غير المحايد في معاملات الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل مع أشخاص مرتبطين، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها أسعار المعاملات بين الأشخاص المرتبطين التابعين لشركات متعددة الجنسيات تختلف عن أسعار ذات المعاملات فيما لو كانت قد حدثت بين شركتين مستقلتين أو غير مرتبطتين، ما يؤثر على الوعاء الخاضع لضريبة الدخل.وأضافت الهيئة أن تطبيق تعليمات تسعير المعاملات يعد أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، وسيساهم في وضع المملكة في مكانة أفضل عن طريق تشجيع المنشآت على الامتثال والشفافية، إضافةً إلى خلق جو استثماري أفضل من خلال تطبيق أحدث المعايير الضريبية الدولية.وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل الأطراف المعنية أو ذات العلاقة إلى إبداء الآراء على مسودة تعليمات تسعير المعاملات.وقد حددت الهيئة 3 جمادى الأولى 1440 الموافق 9 يناير 2019 موعداً نهائياً لتسلم الآراء.