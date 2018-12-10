نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير المنطقة، محمد بن ناصر، لذوى الجندي أول ابراهيم بن زاهر الحقوي أحد منسوبي قوة جازان، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بقطاع نجران.



وعبّر نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، فيما عبرت أسرة وذوو الشهيد الحقوي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وأمير المنطقة، ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.