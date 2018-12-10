أجرت الهند اليوم (الاثنين)، تجربة إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى وقادر على حمل رؤوس نووية من طراز «أغني 5» بشرقي الهند.وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان، أن التجربة الأخيرة للصاروخ من طراز «أغني 5» كانت ناجحة، مضيفة أن الصاروخ سيسهم في تعزيز القوة الرادعة للهند.وأضاف البيان، أن الصاروخ القادر على حمل 1.5 طن من الرؤوس النووية أطلق بمساعدة منصة إطلاق متحركة من جزيرة قبالة خليج البنغال بعد ظهر اليوم لكن من دون أن يحدد مدى الصاروخ.وبحسب البيان، فإن «أغني 5» البالغ وزنه نحو 50 طناً وطوله نحو 17 متراً هو أكثر تطوراً من حيث الملاحة والتوجيه والرؤوس الحربية والمحركات وأبعد مدى في ترسانة الصواريخ الهندية.وتملك الهند إلى جانب «أغني 5» طرازات أقدم من نوع «أغني 1» الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، و«أغني 2» الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، و«أغني 3» ومداه 2500 كيلومتر، و«أغني 4» ومداه 3500 كيلومتر.