رفع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.وقال التويجري في تصريح له بهذه المناسبة: «تمر اليوم ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، وقد حققت المملكة العديد من المنجزات على كافة الأصعدة محلياً ودولياً، وسارت المملكة في طريق التنمية بخطى ثابتة وفق أهداف واضحة ومحددة، بطموح وعزم لبناء هذا الوطن، والتي وضع ركائزها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبناؤه البررة من بعده، الذين ساروا على نهج الحق والاعتدال، وكتبوا تاريخاً مجيداً أسّس لهذه البلاد المباركة طريقاً نحو المستقبل لتلبية طموحات مواطنيه».وأضاف: «خلال الأربع سنوات الماضية، نافست المملكة الدول المتقدمة في مشاريعها التنموية، وتمحور اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حول تنمية الإنسان، وفق رؤية توفر الحياة الكريمة لمواطني المملكة، وعبر برامج تنموية في مختلف القطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين، وبرامج تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، ضمن مستهدفات»رؤية المملكة 2030«لمستقبلٍ يضمن تنميةً متوازنة وشاملة تعتمد على تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين ميزان المدفوعات، من خلال الإصلاحات والبرامج الاقتصادية المتوازنة، والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية ورفع مستويات التوظيف، لتحقيق تنمية مستدامة تتكامل فيها عوامل النجاح، وتتوافق مع سياسة تتمتع بالشفافية وتمضي بكل حزم في مواجهة الفساد، وفق مرتكزات واضحة تضمن لمسيرة المملكة التنموية أن تحقق أهدافها».واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط تصريحه قائلاً: «ستمضي المملكة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين نحو مستقبلٍ زاهر، لبناء اقتصادٍ متين، -بإذن الله- يعتمد على سواعد أبنائه ليصلوا إلى مراحل متقدمة من النجاحات على كافة الأصعدة».ودعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق ولي عهده الأمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والنماء والاستقرار.