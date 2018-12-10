فيما أظهرت بيانات رفينيتف أمس (الاثنين) تجاوز أستراليا قطر في تصدير الغاز الطبيعي المسال، لتصبح الأولى في العالم لأول في نوفمبر الماضي، زعم محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني خلال مؤتمر مالي في الدوحة أن قطر تجاوزت الأزمة «بل وأصبحنا أقوى من ذي قبل»، في حين أن المؤشرات الاقتصادية تشي بعكس ذلك.



ولا يزال النظام القطري الذي يعاني من تبعات أزمته الخانقة، مستمراً في تسويق الدعاية الكاذبة على مواطنيه. وأظهرت البيانات -بحسب ما نقلته «العربية»- أن استراليا، التي قفزت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 15%، نجحت في شحن أكثر من 6.79 مليون طن في نوفمبر الماضي، بينما صدرت قطر، التي هبطت صادراتها 3%، 6.20 مليون طن.