تفجرت الأوضاع داخل البيت الاتفاقي بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره القادسية بهدفين نظيفين في ديربي المنطقة الشرقية، ضمن الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأبدت جماهير الاتفاق استياءها بعد المستويات السئية التي قدمها اللاعبون خلال الجولات الأخيرة من الدوري، ويحتل الاتفاق المركز الـ 9 برصيد 15 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وخسر 5 وتعادل في 3 مباريات.

وحملت الجماهير الاتفاقية إدارة النادي برئاسة خالد الدبل مسؤولية ما يحدث للفريق الأول لكرة القدم، بينما أشار عدد من الاتفاقيين ان رئيس النادي خالد الدبل أصبح يصارع وحيدا بعد تخلي أعضاء الشرف عن دعم النادي والوقوف بجانب الإدارة في الوقت الراهن، على الرغم من ان الإدارة الحالية لقيت دعما قويا من قبل أعضاء الشرف قبل توليها زمام الأمور في نادي الاتفاق، وطالب عدد من الاتفاقيين أعضاء الشرف بالوقوف مع الإدارة ودعم النادي خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، قبل ان تقع الفأس في الرأس.

من جهته، يواصل الفريق الاتفاقي تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة فرسان مكة، (الخميس) القادم ضمن الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت إشراف المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس الذي ركز على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة القادسية، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب اللياقية والجمل التكتيكة.