أفاد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد اليوم (الاثنين) في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، بأن اسم الدولة المضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، سيعلن في التاسع من يناير القادم.وأشار أحمد إلى أنه بعد انتهاء مهلة الترشح في 14 ديسمبر «سيتم إنجاز الأمور في 25 ديسمبر للخروج بلائحة مصغرة من المرشحين مع التقييم والتنقيط الواضح. اللجنة التنفيذية ستجتمع في 9 يناير في دكار (السنغال) حيث سنعلن القرار».وكان الاتحاد قد أعلن في أواخر نوفمبر، سحب تنظيم البطولة من المضيفة الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني، وذلك قبل سبعة أشهر فقط من البطولة المقررة في يونيو ويوليو القادمين.