رفع سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال الشعيبي: أجدد ولائي وطاعتي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوكد انتمائي لوطني الحبيب المملكة العربية السعودية داعيا الله العزيز أن يحفظ المملكة من كيد الكائدين.

وأشار السفير "الشعيبي إلى إن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من قوة اقتصادية وقوة سياسية جعلتها في مركز متقدم بين دول مجموعة الـ20، وعاملاً مؤثراً لحل القضايا المصيرية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أنه ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مروراً بأبنائه البررة، ووصولاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في كل المجالات؛ فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في شهر ربيع الآخر لعام 1436هـ شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في وقت قياسي فاق التوقعات.

وبين السفير الشعيبي أن اهداف قمة العشرين التي انعقدت مؤخرا في العاصمة الارجنتينية بوينس - آيرس- والتي رئس فيها الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية، جاءت أهدافها متطابقة لرؤية السعودية فيما يخص محاربة الفساد والتطرف والإرهاب، والتي قطعت فيهما المملكة شوطا كبير وحققت نجاحات ابهرت الجميع بمبادرات وجهود نوعية، بل أن معظم الدول المتقدمة استعانت بالخطط والبرامج من أجل الاستفادة منها في محاربة هاتين الأفتين الفساد والتطرف والإرهاب.

وأضاف السفير الشعيبي: استضافة المملكة العربية السعودية اجتماعات قمة العشريين في عام 2020 - دليل على القوة الاقتصادية والسياسية التي تتبوئها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.