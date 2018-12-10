في خطوة هي الأولى من نوعها، واتساقا مع توجهات المملكة في تمكين المرأة، قرر رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص تكليف الصحافية أمل باقازي برئاسة قسم العلاقات العامة والاعلام، كأول سعودية على مستوى محافظات المملكة.



باقازي التي تحمل بكالوريوس في الرياضيات، تمتلك خبرة ممتدة في المجال الصحفي حيث عملت في صحف الحياة، والشرق الأوسط، ومجلة لها، وصحيفة مكة، لعدة سنوات، كما عملت بالمركز الإعلامي للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وإدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.