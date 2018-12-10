أنهت اللجنة الفنية واللجنة الأمنية لرالي حائل نيسان 2019 الدولي الفحص الفني والأمني لمسار الرالي في مراحله الأربع: قرين عنز - بقعاء - الرديفة - الغزالة، ولأول مرة بالنسخة الرابعة عشر لهذا العام مشاركة جميع فئات الاتحاد الدولي FiA للسيارات فئات الراليات الصحراوية «1T» و«2T» و«3T» ولأول مرة فئة «4T» للشاحنات.

من جهته أوضح نائب المدير الفني لرالي حائل نيسان 2019 المدير الفني للإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية حمود الجابري بأن رسم المسار قد اكتمل للمراحل الأربع للسباق، وهي: قرين عنز - بقعاء - الرديفة - الغزالة، بطول اجمالي للمراحل الخاصة 1272كم، مؤكداَ أن الفحص الفني للمسار قد اكتمل مع تحديد مسارات خروج الطوارئ ونقاط تعبئة وقود فئة الدراجات النارية، مشيراً إلى أن الأمطار الأخيرة قد غيرت شكل المسارات وصعبت من رسم المسار الجديد، مبيناً بأن المشاركات المسجلة لهذه النسخة حتى الآن وصلت 30 منهم 7 من دول خليجية من الأمارات العربية المتحدة ومن دولة الكويت ومشاركة شاحنة واحدة.

فيما أوضح رئيس اللجنة الأمنية لرالي حائل نيسان 2019 العقيد مرعي الشهراني بأن اللجنة الأمنية حددت النقاط الأمنية لتأمين التقاطعات المرورية، وتأمين المسار من نقطة الإنطلاق حتى نقاط البداية والنهاية بجميع المراحل مع تأمين مسار الرالي كل مرحلة بخمس نقاط ضبط أمني لكل مسار، مع تامين جميع التقاطعات المرورية المؤدية للمسار السريع للرالي، وتأمين التقاطعات التي يمر بها المسار في القرى والهجر التي يمر بها المسار للتواجد الأمني في المسارات للحفاظ على أمن وسلامة المشاركين، مشيراً إلى الجهود الأمنية التي تبذل في نسخ الرالي السابقة والحالية.

يذكر أن النسخة الرابعة عشر من رالي حائل نيسان 2019 الدولي تنطلق في 27 من ديسمبر الجاري، بتنظيم هيئة تطوير حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة، وبإشراف فني من الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية العضو في الإتحاد الدولي للسيارات FiA وبرعاية من شركة نيسان للحدث الأضخم محلياً برياضة السيارات السعودية.