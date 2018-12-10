تقدّمت الأمم المتحدة باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة اليمنية خلال المحادثات الجارية في السويد، ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومة الشرعية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.وبحسب نص مبادرة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس وأكّدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، فإن الأمم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة الحيوي وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.