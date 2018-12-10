وصف المهندس سميحان الشمري رئيس بلدية محافظة القريات في الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، بأنها مناسبة غالیة على نفوسنا جميعاً وحدثاً تاريخياً هاماً تبعث على مشاعر الرضا والاعتزاز التي يكنّها الشعب السعودي لخادم الحرمين الشريفين.

وقال: "نحن في هذه الذكرى الغالية شهدت مملكتنا العديد من التحولات والإصلاحات التي عززت دورها خليجياً وعربياً وعالمياً، فضلاً عن مسيرة التنمية الشاملة لكافة القطاعات والتي تتميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد والتطوير، والمضي في تنفيذ الرؤية الطموحة 2030 التي تنم عن بُعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل وترسيخ الأمن والأمان، ولقد جسد السعوديين نموذجاً رائعا في ولائهم لقادتهم، ووقوفهم صفاً واحدا ضد من يحاول النيل من أمن الوطن، ولقد أظهرت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة، أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي، كما حظيت المناطق بتدشين العديد من المشروعات العملاقة والخدمية والتنموية لتضاف في سجل الملك سلمان.

مشيراً إلى أن هذا العام شهد العديد من الانجازات والتحديات والمواقف الحازمة، سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي وفي عالمنا العربي والإسلامي، والتي أظهرت للعالم أجمع قوة ومكانة ونجاح الدولة السعودية ودورها الريادي والمحوري في المنطقة، وهذا يعود لقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وفي نهاية كلمته قدم

«الشمري» تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان، ولكافة أطياف الشعب السعودي على هذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى أن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها وإيمانها ومكتسباتها.