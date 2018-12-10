أكد رئيس مركز القرار السياسي للدراسات بالعراق، هادي جلو مرعي، في تصريحات لـ«عكاظ»، أن اجتماع مجلس التعاون الخليجي 39 يشير إلى أن المجلس مايزال الخيمة التي تجمع الخليجيين، وأن هناك رؤية فعلية لمستقبل مختلف، وأن تعيين قائد عسكري لقيادة عسكرية موحدة يوفر فرصة أكبر لتنسيق عسكري أكثر فاعلية في مواجهة التحديات.

ولفت جلو، أن قادة المجلس أظهروا عزيمة كبيرة على تجاوز الخلافات لصالح وحدة أهل الخليج، والدليل حضور جميع دول المجلس لقمة الرياض دون الاهتمام للخلافات لشعورهم بجدية مايواجههم، وأنهم عازمون على الوحدة بينهم.