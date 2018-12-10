جدد وزير الخارجية عادل الجبير موقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من الأزمة القطرية، مؤكداً أن «على قطر الاستجابة للمطالب». وشدد الجبير، في مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة مجلس التعاون في الرياض، على أن مجلس التعاون حريص على أن لا يكون هناك أي تأثير سلبي عليه من جراء الأزمة القطرية، مضيفاً «الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس».ولفت إلى أن الموقف تجاه قطر «جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها». وعن التحقيقات في حادثة مقتل خاشقجي، أكد سيرها وفقاً لإجراءات القضاء السعودي، مشيراً إلى أن «القوانين التركية تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية».