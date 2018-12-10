ولفت إلى أن الموقف تجاه قطر «جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها». وعن التحقيقات في حادثة مقتل خاشقجي، أكد سيرها وفقاً لإجراءات القضاء السعودي، مشيراً إلى أن «القوانين التركية تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية».
الجبير: الموقف الرباعي ثابت.. وعلى قطر الاستجابة للمطالب
الاثنين / 3 / ربيع الثاني / 1440 هـ
الأثنين10 ديسمبر 2018 03:37
ولفت إلى أن الموقف تجاه قطر «جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها». وعن التحقيقات في حادثة مقتل خاشقجي، أكد سيرها وفقاً لإجراءات القضاء السعودي، مشيراً إلى أن «القوانين التركية تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية».