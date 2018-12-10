يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية. وشهدت السنوات الماضية إنجازات بارزة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والإصلاحات الاجتماعية، ومشاريع التنمية، والتطوير الإداري، والسياسة الخارجية. واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بالتفاف الشعب حول قيادته. وشهد قيام التحالف لإعادة الشرعية والاستقرار لليمن، وتشكيل التحالف العسكري الإسلامي لدحر الإرهاب، وتعزيز السعودية دورها الإقليمي والعالمي، وتطوير خدماتها للحجاج والمعتمرين، ونمو القطاع الخاص، وارتفاع الصادرات غير النفطية. وستكون المشاريع والإصلاحات المستمرة سنداً وركيزة لارتقاء المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بحكم مكانتها كأحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم.