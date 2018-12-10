أدت جموع من الأهالي والأعيان والمسؤولين في الجامع الكبير بمركز بحر أبوسكينة في محايل عسير أمس (الأحد) الصلاة على شهيد الواجب الجندي علي بن هادي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وتقدم المصلين محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده، ورئيس مركز بحر أبوسكينة حمود بن ظافر الحقباني.وعبرت أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاده دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.